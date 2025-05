Okee wij zijn tegen geweld in het algemeen, extra tegen geweld tegen journalisten ook als die journalisten linke leipmiechel Left Laser zijn MAAR HALLO LEFT LASER WAT DENK JE DAN DAT ER GEBEURT ALS JE EEN MOORDENAAR DIE JARENLANG NIET MET DE PERS MAG MOCHT PRATEN VRAGEN GAAT STELLEN ALS 'BEN JIJ EIGENLIJK WEL LINKS' HET IS EEN MOORDENAAR MOORDENAAR MOORDENAAR WIJ VINDEN JE MISSCHIEN WEL EEN BEETJE RAAR. Enfin, daarna duurt de video nog heel erg lang met een hoop gewauwel over allerlei losse eindjes in deze zaak die inderdaad stinkt. Maar wat toch wel het allermeeste stinkt is dat deze gast (Volkert, niet die jongen van Left Laser) vrij rondloopt.