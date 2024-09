Dit is toch wel een beetje: triest. Dick Schoof, de man die namens Nederland Ons Land diep in de ogen moet kijken van wereldspelers zoals Zelensky, Netanyahu, Von der Leyen, Scholz, Macron en Kim Putters, staat te zweten in een gisteren uitgezonden interview van afgelopen vrijdag met Jaïr Ferwerda, die hij op een gegeven moment zelfs weggeduwd laat worden door een beveiliger. Ten eerste: in Nederland laten wij interviewers gewoon wegduwen door persvoorlichters, daar is een beveiliger (die gewoon met belastinggeld wordt betaald) helemaal niet voor bedoeld. En ten tweede: Jaïr Ferwerda. Come on hee, Dick Schoof. Jaïr Ferwerda is echt de minst kritische politieke interviewer sinds het gesneden brood. De enige manier waarop Jaïr Ferwerda je het bloed onder de nagels vandaan kan halen is als je zelf eerst met een zakmes je vingertoppen eraf hebt gesneden. Bovendien ging het interview ook nog eens over een lezing, die helemaal niet doorging. Als je op vragen daarover al niet een beetje normaal antwoord op kunt geven, dan worden het nog vier lange jaren in het Torentje de vervangende ruimte aan de Turfmarkt. Of vier maanden. Of vier weken. Of, nou ja.