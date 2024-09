Schakelen we nu even live naar New York, waar Mister Deepstate Dick Schoof, de leider van Het Roofstaatje aan de Noordzee, de Algemene Vergadering der Verenigde Naties mag toespreken. De afgelopen dagen heeft Schoof heerlijk mogen lobbyen met world leaders van over de hele wereld, en als we de konijnenholen op X mogen geloven heeft Schoof dit Gave Land meteen maar even verkwanseld aan de WHO en WEF wegens Agenda 2030. Dat geloven we natuurlijk niet, zoiets zou Dick nooooooit doen. Wel heeft Onze MinPres (ex-AIVD) 16,5 miljoen IP-adressen alsook uw complete browsergeschiedenissen van 25 jaar aan Bill Gates gegeven in ruil voor 1 digitale euro, in het handje contantje van koningin Máxima, want daar is gewoon een foto van. Nou, zeg het maar in je eigen woorden, Dick!

Update: Gehele UN-toespraak HIERRRR.