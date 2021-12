Heel lang geleden in een parallel universum ver verwijderd van de normale werkelijkheid woonden twee mensen die heel erg ongelukkig met elkaar waren: André en Sarah. André zou timmerman geworden zijn, ware het niet dat zijn vader zanger was en dus werd André ook maar bierdrinker. Sarah deed ook dingen maar niemand wist wat. André en Sarah zouden nog ongelukkiger worden toen ze hoorden dat ze een kind zouden krijgen: een huis. Het zou een heel bijzonder kind worden, een kind dat de omikronvariant ging brengen aan alle mensen. Dat hadden ze zelf niet bedacht, dat had Sarah opgezocht op Facebook, op YouTube, op allerlei websites eindigend op .org en in Telegram-groepen. In die Telegram-groepen zaten boodschappers van God, zoals Tinus, Hannie, Danny V., Thierry Baudet en allerlei andere malle wappies. Zij hadden gezegd dat hun kind Jezus R. van Nazareth zou moeten heten en dat hij GEEN VACCIN moest nemen.

Op een dag hoorden André en Sarah dat ze naar het Malieveld moesten gaan. Klaus Schwab, de hoogste baas van de wereld, had dat namelijk gezegd: iedereen moest terug naar waar hij geboren was. Het proces verliep zo soepel als de evacuatie van Afghaanse tolken. Zo spoedde Pepijn van Houwelingen zich terug naar de grot van zijn reptiel, ging Wybren van Haga terug naar 1 van zijn 32498 huisjes en kroop Thierry Baudet weer in de piknaald van Marc Kaptein. André en Sarah moesten dus naar het Malieveld, waar André was geboren als zoon van Roggel. "Maar hoe moet dat nou? Ik kan toch niet naar het Malieveld", zette Sarah op Instagram. "Dat is veel te zwaar met mijn lippen." André telde hoeveel geld ze nog hadden: niet veel, want er was een war on cash gaande. TOEVAL? André zette zijn Instagram op pauze en stapte op de Ever Given naar het Malieveld. Hij moest wel met de boot, want Limburg was overstroomd. Al snel lag de boot muurvast. "Godverdomme", vloekte André, maar met dank aan baggeraars konden ze toch weer verder. Na een paar dagen varen zagen ze een hotelletje, een herberg. Het was de Airbnb van Henk Krol en de regels waren nogal vaag en onduidelijk. Gelukkig was er plaats in de pitbox van wereldkampioen Max Verstappen.

André deed het rolluik van de pitbox open. Dirk Kuyt en Wesley Sneijder waren stiekem aan het gokken; zij vluchtten fluks naar een tankstation, waar Frank de Boer na zijn ontslag bij Oranje werkt als pompbediende. Ook lag er een karkas van een gore os, opgegeten door een wolf. "Het kindje komt", pufte Maria, en ze tuitte haar gigantische lippen. En toen gebeurde het: er was een kindeke geboren op aard. Ze noemden het kindje Jezus R. van Nazareth. André vulde een advocatenkantoor met stro en Sarah legde Jezus R. er voorzichtig in. Dat was lekker warm en zacht! Samen keken ze naar het kleine mensje dat aan een heel klein talkshowtafeltje zat. Ze hadden nog nooit zoiets betweterigs gezien.

Buiten stonden drie haters op een kudde schapen te passen: Marco Borsato, Bilal Wahib en Arjan Peters. Die laatste was er eigenlijk alleen voor de lunch. Bilal Wahib wilde graag een piemel van een kind zien en wat Marco Borsato in de buurt van een naakt kind deed, moet de rechter maar bepalen. Enfin, er kwam een werkloze engel genaamd Jack Plooij naar de haters toe. Hem was gevraagd een interview te doen met de herders. Dat lukte matig: "Hé vriend, hé vriend. Wat ben jij geweldig! Please mag ik je in je mond tongen? Ik vind je zooo goed en geweldig." Dat was het einde van het interview en nu wisten de herders dat er ergens een kindje was geboren. Het was Jezus R. van Nazareth! Toen ze Jezus R. zagen liggen keken de herders hun ogen uit. Bilal Wahib had nog nooit zo'n kleine piemel gezien. Marco Borsato had zich samen met een kandidate even teruggetrokken op het springkussen. Arjan Peters was ondertussen al lunchen met een schrijfster.

Op een gegeven moment wilden Marco, Bilal en Arjan weer naar thuis, maar dat gebeurde niet voordat ze finaal in elkaar getrapt en geslagen door Sanil Boughlalah, Mees Telkamp, Hein Busschers en Lukas Onrust uit Hilversum. Zij waren op vakantie en dus deden ze precies wat normale mensen niet doen tijdens vakantie: mensen doodschoppen. Na die moordpartij ging André naar buiten om een snuifje te nemen en pardoes zag hij een heldere ster. Hij wist: er is iets bijzonders gebeurd! De ster was zo helder dat je hem ook kon zien boven de faculteit Rechtsgeleerdheid & Filosofie van de Universiteit Leiden. Zo kon het gebeuren dat de Drie Wijzen uit Leiden-Oost naar het Malieveld werden getrokken: Raisa, Eva en Kim. "Er is ergens een koning geboren", zo schuimde Raisa. "Ja echt wel", schuimden de anderen. Ze maakten hun Instagram-accounts klaar voor de reis naar het Malieveld en kochten nog cadeautjes voor de nieuwe koning: een gesigneerde foto van Tucker Carlson, een handtekening van Julien Rochedy, een vaal kopietje van De Dissident en de songtekst van De Waarheid van Marco Borsato.

"Ik denk dat we bij het appartement van Lil' Kleine op Ibiza moeten zijn", zei Eva. Maar daar was helemaal geen kindeke geboren: daar lag alleen maar iemand op de grond te bloeden. In verband met de avondklok moesten de dames wel echt opschieten en plots vonden ze de pitbox. Daar lag hij hoor, Jezus R. van Nazareth. Het was een kind van God, dat gekomen was om mensen te helpen. Iedereen feliciteerde André en Sarah. Na de festiviteiten gingen de Drie Wijzen uit Leiden-Oost, in tegenstelling tot kansloze uitgeprocedeerde asielzoekers in Ter Apel, terug naar hun eigen land, met een tas vol portemonnees van bejaarden.

Ze leefden nog lang en gelukkig, tot het moment dat Jezus R. in de Lange Leidsedwarsstraat werd gekruisigd, maar dat is weer een ander verhaal.

EINDE & GROETEN AAN JE SCHOONMOEDER