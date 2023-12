Met Sjaan naar de meubelboulevard. Veertien jaar geleden voor het laatst heeft ze gelachen, een dag voor ze werd verlaten door haar ex Gerben. Een week later kwam ze u tegen. Het maar, zal ze gedacht hebben. U gaat naar de meubelboulevard. Lekker gezellig. Of naar huis rijden, terug van de familie. Het ging eens een keertje niet over uw bedrijf dat naar de kloten is gegaan. De wijn vloeide rijkelijk, opa gaf oma een beuk, janken natuurlijk, maar straks gaat u nog even naar een kerstviering. Lekker gezellig. De software op uw apparaten bijwerken. U werd vanochtend wakker uit een kerstdroom over die legal counsel van uw studie. Wat was dat een stoot. Ze belde u een keer op voor een afspraak in een tuin. Dat werden er een paar. Het haalde niets uit. U was kansloos, zij niet. U denkt nog regelmatig aan haar, maar nu is het te laat. Allebei een andere afslag genomen. Dan maar thuis de software op de computer bijwerken. Lekker gezellig. De voegen schoonmaken. Het is verdomme voor het eerst in een maand ook weer een keer droog. En de temperatuur is ook aardig. Dat is klimaatverandering. Dus hup naar buiten en de voegen schoonmaken op tweede kerstdag. Lekker gezellig. Of Home Alone terugkijken. Dat doet u ieder jaar. Vorig jaar ging Jeanet bij u weg. Ze werd doodziek van ieder jaar weer Home Alone. Bovendien verdacht ze u van het bedrijven van herenliefde. "Homo Alone", schamperde ze, ze sloeg nog de vaas van oma aan gruzelementen en weg was ze. U krijgt het niet meer uit uw hoofd, Homo Alone. Maar ja, tweede kerstdag. Lekker gezellig. Veel plezier allemaal. Wat gaat u eigenlijk doen?