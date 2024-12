HOOP. Het kán. Dat u met uw vriendinnetje afspreekt dat Margot Robbie op de uitzonderingslijst staat en dat ze pardoes bij u, de consultant uit Purmerend, poedelnaakt voor de deur staat. Ze vraagt u de weg naar Volendam, maar ze heeft eerst wel zin in een kopje thee. Hoop op een nieuwe Elfstedentocht. Hoop op weer een gezond en vrolijk jaar. Hoop op vrede. Hoop dat uw club promoveert. En natuurlijk: hoop op een witte kerst. Normaal is de kans op een witte kerst 7 procent. Weeronline: "Gezien de normale temperaturen die we nu verwachten en de paar weermodellen die juist wat kouder weer dan normaal berekenen is de kans op een officiële witte kerst dit jaar wat groter, we schatten die nu op 15 procent." 15 procent! Dat is mega. 15 procent is ook de kans dat Samantha ons vanavond een keer met RUST laat. Heel acceptabel. Het gaat gebeuren!