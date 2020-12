Dit is het verhaal van de geboorte en ondergang van Hugo de Jezus.

Het verhaal begint met een mevrouw genaamd Maria_rechts. Maria_rechts werkte als heldin in de zorg. Net als Stella Bergsma liet ze heel vaak haar tieten aan iedereen zien, en dan stonden er allemaal andere vrouwen op het balkon te applaudisseren vanwege zo ongelooflijk veel dapperheid en feminisme. Enfin, de man van Maria_rechts luisterde naar de naam Jozef🐸🚜🇱🇺 en hij zorgde thuis voor de centjes, als vakkenvuller in het gangpad van wc-papier verdiende hij immers niet slecht. Terwijl iedereen om hun heen kapot werd gemaakt door het kabinet gingen Maria_rechts en Jozef🐸🚜🇱🇺 eigenlijk wel lekker. Ze waren op wintersport geweest in Ischgl en daarna hadden ze nog even flink carnaval gevierd, Jozef🐸🚜🇱🇺 natuurlijk in Oeteldonk in zijn kikkerpak. Nadien waren ze flink ziek geweest, Jozef🐸🚜🇱🇺 moest zelfs even aan de beademing, maar toch vond hij corona een hoax en 5G-masten verdacht, want dat had hij Robert Jensen horen zeggen en Lange Frans zei er ook al iets over.

Plotseling werd het licht in de kamer en Maria_rechts schrok zich een hoedje. Het was een Willem Engel! "Wees maar niet bang", drillrapte Willem Engel, terwijl hij een tegenstander neerschoot op De Pier. "Ik ben de boodschapper van God en ik kom je iets vertellen. God heeft jou uitgekozen om de moeder van Hugo de Jezus te zijn, hij heeft interne verkiezingen gewonnen van ene Pieter. In het begin is Hugo de Jezus gewoon een normale knakker, maar naarmate de jaren vorderen wordt hij steeds incapabeler en dan wordt hij aan de kant geschoven." Maria_rechts was natuurlijk helemaal in shock en dus ging ze zwanger van geluk (en van een kind) op zoek naar haar man, Jozef🐸🚜🇱🇺, die eigenlijk wel wat andere dingen aan zijn kop had. Jozef🐸🚜🇱🇺 was ongesteld, dat kunnen mannen namelijk ook zo hoorde hij van de NPO, én hij had zijn ex-vriendin Shima Worst een paar beuken gegeven, waardoor hij pardoes coronaklachten kreeg.

Goed, Maria_rechts was al een flinke poos drachtig toen er een boodschapper van de keizer van Rome kwam. De keizer van Rome, Baudetianus, lag onder vuur vanwege antisemitisme, iedereen die hij kende was antisemiet en Soros had corona bedacht, maar verder had hij natuurlijk geen hekel aan joden. Toch wilde hij even wat namen en rugnummers noteren. De boodschapper van de keizer luisterde naar de naam Jans Freeksen. "Quousque tandem sieg heil! De keizer wil weten hoeveel joden hier wonen", zei Jans Freeksen met een vuig lachje. Maria_rechts en Jozef🐸🚜🇱🇺 vonden die man in zijn Hugo Boss-uniform maar eng. Huiverig om een chip in hun brein geïmplementeerd te krijgen van de ROVERHEID stapten ze toch maar gewoon in de elektrische auto naar het oosten. Naar Barneveld. Het was nog een heel gedoe, want de grenzen zaten potdicht, er stonden allemaal chauffeurs van ezels met hun dieren bij de krijtrotsen van Doetinchem. Na een lange reis kwamen Maria_rechts en Jozef🐸🚜🇱🇺 dan toch aan in Barneveld en het dorp was compleet verlaten. Omdat er in China iemand is geweest die een vleermuis in de hoisin heeft gedipt mogen wij zeker niet meer naar de kerk??? Nou mooi wel, maar na een paar kerkdiensten had iedereen corona en was vrijwel de gehele bevolking doodgestorven. Vanwege de lockdown zat alles op slot; gelukkig was er nog een plekje vrij in een voormalige nertsenfokkerij. Daar, tussen de nertsenlijken, baarde Maria_rechts het kindeke Hugo de Jezus, hij floepte eruit samen met een witte piano. Het was een kindje met een stichtelijke kop en malle schoentjes aan. Juist op het moment dat ze Hugo de Jezus in doeken wilde wikkelen, liet ze het kindje in een ketel speed vallen.

Buiten, op het werkterrein van de herders Ab, Marion en Gommers, was het vreselijk koud. Nu hadden herders Ab, Marion en Gommers mazzel, want zij zaten iedere avond aan een talkshowtafel in een lekker warme studio. Vooral herder Ab met zijn doodvermoeiende geneuzel, die was niet weg te slaan van die talkshowtafel. Ze zouden herder Ab eens een talkshowtafelverbod moeten geven, zodat Ab gewoon lekker tussen de vier muren van zijn huis iedereen kan vermoeien met zijn gelul. ENFIN, omdat die vier herders niet buiten waren, maar binnen aan een talkshowtafel, gaat dit verhaal verder met drie ándere herders, die wél buiten bij de kippetjes waren: herder Franciscovanjole, herder Van Drimmelen en herder Fouad Laroui. De herders warmden hun handen aan de billen van huilende vrouwen. Tsja, de herders hadden wel een vuurtje willen bouwen, maar dat mocht niet meer van Femke Halsema. Plotseling werd het licht en ja hoor, daar was weer een Willem Engel. "Schrik niet geile herders van de kippetjes! Ik heb goed nieuws." Herder Fouad Laroui stapte pardoes op de boot naar zijn lievelingsland Marokko en herder Franciscovanjole trok gauw een frisse onderbroek aan. Bleef herder Van Drimmelen over, maar dat was wel een erg laffe herder. "Hugo de Jezus is geboren! Hij heeft hele malle schoentjes aan en verder kan hij niks, het is al een week trending topic", zei de Willem Engel, met naast zich gebarentolk Irma Sluis, vernoemd naar de beroemde Zeesluis IJmuiden.

Ineens werd het hele veld verlicht met Willem Engelen. Het koor van Willem Engelen begon prachtig te zingen: een of ander nummer van Famke Louise, die eerst niet meer meedeed, maar toen weer wel. Meteen kwam er een appje binnen bij herder Van Drimmelen: "Allemaal enorme kutmuziek. Hoe is zoiets mogelijk?! Waar zijn Brahms, Beethoven, Strauss, Schumann, Debussy, etc.? Wat is er met jullie aan de hand!?" Toen alle Willem Engelen waren opgepakt door de politie of weer waren opgerot naar hun dansscholen ging herder Van Drimmelen op weg naar Hugo de Jezus. Zonder herder Franciscovanjole, want die had in zijn broekje gepoept. Onderweg haalden ze Lewis Hamilton in, hij was vooral heel druk met op een knie zitten en teksten op zijn t-shirtjes kalken. Overal waren de mensen heel erg verdrietig: shit hee, Hugo de Jezus.

Ondertussen waren ook drie wijzen uit het oosten op zoek naar het kindje Hugo de Jezus. De drie wijzen uit het oosten heetten Kauthar, Samir Azzouz en Arnoud. Voor de laatste hadden mensen geen respect. Enfin, de drie wijzen vonden de nertsenfokkerij in Barneveld omdat er een prachtige rol wc-papier aan de hemel stond. De recalcitrante Samir Azzouz stak een paar cobra's af, waarop boa's (de mensen, niet de slangen) de nertsenfokkerij ontruimden wegens te veel mensen. Later zou Kauthar beweren dat ze helemaal niet aanwezig was bij het gebeuren. Althans, ze was er wel, maar het had niets met haar gedachtengoed te maken, ofzo, en dat slikte iedereen als zoete koek. Ondertussen had de koning (Pechtold-Alexander) lucht gekregen van de NIEUWE koning, dus stuurde hij allemaal soldaten. Omdat het materiaal niet op orde was en er geen geld was voor benzine in tanks die ze niet meer hadden wisten Maria_rechts en Jozef🐸🚜🇱🇺 te ontkomen, samen met Hugo de Jezus, die zou uitgroeien tot de koning van het CDA. Tot bleek dat hij er niets van kon en toen moest hij weer weg.

Einde en Vrolijk Kerstfeest! Groeten aan je schoonmoeder.