Omdat 14 plaatjes meer zeggen dan 14.000 woorden

Even wat (historische) context: 2016 HIER, 2017 HIER, 2018 HIER, 2019 HIER, 2020 HIER, 2021 HIER, 2022 HIER. Maar het was dit jaar 2023 en ook in 2023 werden al die lelijke teksten op uw favoriete webstek opgeluisterd door schitterende platen van onze eigenste echtenste boosvogel. Tevens ook te verkrijgen op mok en aan de muur, maar hier nog even alles op een rijtje.

Januari: Annus Horribilis

Huishypochonder Arthur van Amerongen beloofde dat 2023 zijn laatste jaar zou worden. Dat is niet gelukt. Wat wel gelukt is: 51 schitterende afleveringen van een bijzondere serie, met een bijzondere prent.

Januari: I see fascists everywhere

Tevens ook begon Ome Tuur in januari de serie Europese Patriotten. Duurzaam als we zijn werd daarvoor een oudje verherverbeterd.

Januari: CBS PRUTSERS

Nou ja we kunnen dit en dit onderzoeksverhaal over het CBS wel weer proberen samen te vatten, maar beter dan in bovenstaande cortoon gaat dat niet lukken.

Februari: Stoerdje Sjoerdsma

De Tweede Kamer nam dit jaar afscheid van D66'er Sjoerd Sjoerdsma. Maar niet voordat zijn vrolijke koppie werd vereeuwigd op de GeenStijls.

Maart: NPO Puke TV

Er was weer een hoop GEDOE bij Onze Publieke Omroep Van Onze Belastingcenten. Misdragingen bij NOS Sport, en toen moest dat hele Israël-debacle nog beginnen.

Maart: Liberal Self-Flaggelation

Het was maart, de coalitie was nog intact, Rutte was nog niet opgestapt, maar dat het mis was bij de VVD was overduidelijk.

Juni: Allowed Speech

Okee deze was eigenlijk voor Vrij Links, maar wel Vrij Raak. Dus.

Juli: Transwinner

Het publiek is de grote winnaar.

Augustus: Ridder Pieter

Je zou het haast vergeten maar in augustus dacht iedereen nog dat Pieter Omtzigt de grote winnaar van de verkiezingen zou worden.

Augustus: Stem Frans

Je zou het haast vergeten maar in augustus dachten sommige mensen dat Timmerfrans de grote winnaar van de verkiezingen zou worden.

Oktober: Jodenhaat 2.0

En toen kwam 7 oktober. En in Nederland werd het er niet gezelliger op.

November: Nunca Hamas

Met update

November: Verwilderd

Wat een campagne. Wat een uitslag. Wat een plaat.

BONUS PICA'S: TWEE ROZE ICONEN

BONUS BONUS PICA: Boek Boze Blanke Man