Unieke kans voor unieke liefhebbers van een uniek cadeau in de vorm van een unieke cartoon van onze eigen unieke cartoonist Cortés: er worden drie werken gedrukt op Hahnemuhle White Velvet 270 grams papier. Nou weten wij niet veel van papier maar wat wij wel weten is dat van alle soorten papier Hahnemuhle White Velvet 270 grams papier de beste soort papier is. En dat treft, want de cortoons van Cortés zijn de allerbeste cortoons die er zijn, en ook de allerbeste cartoons trouwens. En die kunt u dus aan uw muur hebben hangen, mits u er snel bij bent. KOOP DAN.