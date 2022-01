Al jaren de beste cortoonist van Nederland en niet toevallig onze huiscortoonist: Cortés. Tekenend en triggerend fladderde de Boosvogel zich ongehinderd door windmolenwieken weer een weg door een wederom door corona gedomineerd jaar, alsook door het politieke landschap, met de leugentjes, de misdaden, de manoeuvres en de mislukkingen. Als ieder jaar, het jaaroverzicht in cortoons, met tevens vogels werk uit het Eindhovens Dagblad en voor Femmes for Freedom. Snuffelen in het vogelnest doet u HIER en een koffiemok met cortoon bestellen doet u makkelijk en snel HIER. Tot volgend jaar!

10 maart.

Potent prikken wilde maar niet lukken, met Hugo de Jonge. Het was allemaal te laat, te langzaam, te leugenachtig, te loom, te sloom. Aanvankelijk met de eerste vaccinatiecampagne, maar later (natuurlijk) ook met de boosterprikken.

Eerste helft van 2021.

3 januari op televisie: de NPO-documentaire van Sigrid Kaag. Of moeten we zeggen: de NPO-reclamespot van Sigrid Kaag, die zelf en met haar team D66-trollen wel een erg dikke vinger in de productionele pap had. De VPRO zat bij Kaag op schoot, ging door het stof, de NPO Ombudsman bemoeide zich ermee, de Kamer bemoeide zich ermee en een heel klein haatsnee'erig huilhoekje van het internet vond het allemaal maar vrouwenhaat.

18 maart.

Verkiezingen. Wat je ook kiest. Je krijgt altijd Mark Rutte. And boy was he right.

25 maart.

"Formatieverkenners die het uit de Kamer werken van het best functionerende controlerende Kamerlid op hun agenda hebben staan, zijn niet bezig met het landsbelang van goed bestuur in een functionerende democratie, maar plotten een voorbedachte politieke moord op een gekozen volksvertegenwoordiger die naar de zin van de zittende macht zijn controlerende taak iets te serieus neemt. Pieter Omtzigt, die met 342.000 voorkeursstemmen een groter persoonlijk kiezersmandaat heeft dan Ollongren ooit zal hebben, had gelijk toen hij in het debat over het aftreden van Rutte III ons land vergeleek met maffiastaatje Malta."

4 april.

Het oer-Nederlandse Philips heeft de huishouddivisie voor 3,7 miljard euro verkocht aan een Chinese investeringsmaatschappij. Ook wordt er nog 700 miljoen euro betaald voor het gebruik van de merknaam Philips. Dus als je een stofzuiger van Philips koopt... koop je dan eigenlijk wel een Philips? (voor het Eindhovens Dagblad)

21 april.

Nieuw Leiderschap - Nieuw Parteileiderschap - Sigrid Kaag, we willen nog even extra benadrukken dat Sigrid Kaag een vrouw is. Zoals ook nu Kaag aan de slag zal gaan als minister van Financiën nog maar een paar keer wordt benadrukt dat onze nieuwe minister van Financiën... een vrouw is. Nog steeds weet niemand in Nederland wat Nieuw Leiderschap precies is, trouwens.

Heel 2021.

Het was niet alleen het jaar van corona, maar toch ook (alweer) het jaar van de cryptomunten. Wie vroeg is ingestapt, heeft nu een sloot geld, waardoor steeds meer gelukszoekers de weg naar de cryptohandel hebben gevonden. Maar wanneer ben je te laat? En wanneer stopt je ermee? HOE WERKT HET EIGENLIJK? (voor het Eindhovens Dagblad).

Heel 2021.

Links: de wokegekte die een spoor van vernieling door de samenleving trekt. Rechts: Psychedelics, 2021 is een jaar dat behoefte geeft om weg te dromen, zonodig onder invloed van hulpmiddelen. Tevens trackcover voor een nummer van de band Box of Kings.

21 mei.

Dagenlang werd Israël vanuit Gaza bestookt met talloze raketten en brandballonnen - Israël sloeg hard terug. Het waren indrukwekkende en ongelooflijke beelden: het afweersysteem van Israël, de Iron Dome, in actie tegen de raketten van Hamas.

18 augustus.

De val van Kabul en Nederland was weer eens laat met het evacueren van personeel, tolken en andere mensen die de Nederlanders hebben ondersteund en geholpen. Te laat. Te laat. Te laat. Terwijl Afghanistan onder de voet werd gelopen door de Taliban, ging totale Tena Lady demissionair minister Ank Bijleveld lekker een avondje in de bioscoop naar de verkeerde oorlog kijken. Kansloos.

21 augustus.

Het was race tegen de klok, het evacueren van 'onze' mensen uit Afghanistan. Diverse landen waren volle bak aan het evacueren, waren al klaar, of waren in ieder geval eerder begonnen, maar Nederland zat op z'n kazige gat af te wachten. Te wachten op ellende. Deze heisa, het was (weer eens) allemaal de schuld van Mark Rutte, Sigrid Kaag en Ank Bijleveld.

11 oktober.

Wereldmeisjesdag. In Afghanistan zijn vrouwen en meisjes, door het bewind van de Taliban, weer terug bij af. (voor Femmes 4 Freedom)

11 november.

De QR-codes, vaccinatiepasjes, slechte communicatie en onduidelijkheden over privacy zorgen voor een tweedeling in de samenleving. Een idee: "We gaan het met zijn allen eens een keer echt en goed over de QR-samenleving hebben."



22 november.

En daar was het wetsvoorstel voor 2G, oftewel het uitsluiten van vaccinweigeraars - bij 3G krijgen ongevaccineerden een QR-code als ze negatief getest zijn, bij 2G is die route onmogelijk. Alleen de G van Gevaccineerd of de G van Genezen dus, en niet meer de G van Getest.

Heel 2021.

Een collage van cortoons in het jaar 2021 over vrouwenrechten, Femmes for Freedom, over de emancipatie van allochtone vrouwen, femicide en de Franse wet tegen huwelijkse gevangenschap.

7 december.

Wat kan onze huiscartoonist goed tekenen hé! Maar schrijven, dat kan hij ook, en turen naar cijfertjes kan hij ook. Dus vatte de Boosvogel de pen en kwam-ie tot het essay 'Zwartepieten over Code Zwart'.

24 december.

Kerstavond. Weer een kerst zonder (veel) familie, weer een kerst zonder café, weer een kerst zonder borrels, weer een kerst met alleen maar regels. Maar ook een kerst met een kerstverhaal.

25 december.

Kerstmis - wat Willem-Alexander eigenlijk had willen zeggen in zijn kersttoespraak.

30 december.

Leven met corona. Hugo de Jonge kondigt mogelijk nog 2 boosterrondes in 2022, en 1 boosterronde in 2023 aan. Als schaapjes met QR-codes eindeloos van booster naar booster?