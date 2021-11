“ Ongevaccineerde personen hebben gemiddeld een aanzienlijk hoger risico om in het ziekenhuis terecht te komen”. Dat is de onderbouwing voor het 2G-wetsvoorstel.

En er klopt helemaal niets van.

Als je de groep ongevaccineerden als geheel afzet tegen de groep gevaccineerden, heeft juist de laatste groep een aanzienlijk hoger risico om in het ziekenhuis terecht te komen. Simpelweg omdat die groep gemiddeld (veel) ouder is. Van het totaal aantal coronadoden in Nederland was minder dan 1% jonger dan 50 jaar. Kinderen en tieners lopen al helemaal nauwelijks risico om in het ziekenhuis te belanden. Gevaccineerde tieners komen zelfs relatief vaker in het ziekenhuis, met hartklachten door het vaccin.

Uiteraard liggen er ook ongevaccineerde zestigers op de IC, veelal van allochtone afkomst tegen wie niemand heeft gezegd dat ze daar eigenlijk liggen omdat ze zwaar vitamine D deficiënt zijn. Maar dat heeft verder niets te maken met de zeer kleine kans dat een ongevaccineerde gezonde tiener met coronaklachten in het ziekenhuis belandt.

Die gezonde ongevaccineerde tiener heeft zelfs aanzienlijk minder kans om in het ziekenhuis terecht te komen dan een gevaccineerde vaxxer als Bruls of Dupuis. Simpelweg kansberekening. Het vaccin beschermt hen enigszins, maar gelet op hun comorbiditeit c.q. leeftijd hebben ze in vergelijking met die tiener nog steeds een grotere kans om in het ziekenhuis terecht te komen. Bovendien neemt de vaccineffectiviteit in de loop der maanden flink af.