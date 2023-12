Oooo wat fijn jongens dat u straks niet naar het kerstdiner hoeft omdat oma Truus corona heeft. En een kerstdiner houden terwijl de rest van de familie naar de begrafenis is, is ook zo wat! Heel Holland Heeft Corona. Dat hebt u natuurlijk al in uw vriendengroepen gehoord, maar nu is het officieel: "De afgelopen week steeg het landelijk gemiddelde van het aantal virusdeeltjes in het rioolwater met maar liefst 57 procent." Gelukkig net te laat om Chardonnay Baudet en z'n klamme kornuiten helemaal kerstbal te laten gaan. Na vanavond 21.00 uur niet meer de straat op, geen handjes geven maar elleboogjes, mondkapjes op in he... laat maar.

UPDATE - BREEK. Wierd Duk heeft corona

UPDATE - Angela Groothuizen heeft corona