Wat is ook alweer Corona? Nou, dat is iets van vroeger, van toen Forum voor Democratie nog die ene electorale opleving beleefde, voordat die partij definitief een online talkshow werd. In die roerige tijd kwam Gideon van Meijeren bovendrijven als de grappigste irritantste stem in het debat. Dat resulteerde in zijn zitting in de parlementaire enquêtecommissie Corona, die de WAARHEID boven tafel moet halen over waarom de scholen dicht moesten, een avondklok werd ingesteld en waarom Hugo de Jonge zijn stoutste schoenen aantrok. Van Meijeren was op weg ALLES te onthullen. Maar nu gooit hij de handdoek in de ring. Het wordt hem naar eigen zeggen allemaal "volstrekt onmogelijk gemaakt" door "sturing", "controle en manipulatie" en"het uitsluiten van kritische stemmen". Daarnaast zou hij geen toegang krijgen tot alle documenten. Maar ja misschien interesseert de hele zaak hem gewoon geen mottenbal meer. Commissievoorzitter Daan de Kort (VVD) laat weten dat het "bezijden de waarheid" is wat Van Meijeren vertelt en voegt toe: "We zijn onaangenaam verrast door zijn keuze."

Zo blijft hier andermaal een WAARHEID in het midden liggen en zullen we er genoegen mee moeten nemen dat we die nimmer zullen kennen. Maar als ondertussen bekend wordt dat fractievoorzitter van FvD Thierry Baudet wéér zal worden geschorst, ga je toch haast iets van een COMPLOT vermoeden. Haast, want na enige overdenking, wat gegis en gespeur, trek je één keer die conclusie: Forum voor Democratie is een illusie.