Forum voor Democratie, in Nederland nog maar een marginaal clubje, wilde haar marginale tentakels uitbreiden naar België om ook daar een marginale voet aan de grond te krijgen. Uitgaand van de vele moppen over Belgen dacht Baudet wellicht dat daar een onuitputtelijke bron domme mensen te vinden was, toch de demografie waarbij Forum vandaag de dag het meest hoogtij viert. Het mislukte echter totaal. Afgezien van een paar bijeenkomsten waarin Baudet sprak over de grootte van zijn scrotum en de wens om Vlaanderen weer bij Nederland te betrekken, bleef het stil. Als die totale gek met die paraplu (waarvan het schandalig is dat die onbestraft is gebleven, red.) er niet was geweest, hadden we er mogelijk nooit iets over gehoord. De 5.000 handtekeningen die nodig waren voor deelname aan de Europese verkiezingen werden niet gehaald. Nu is het einde dan echt daar voor FvD Vlaanderen.