Ja-ren-lang dat boreale gelul. Dat complete wappiegeclown. De totale waanzin rond corona. Het nazigeklier van de jügend. Het alt-right geschmier. Die antisemitische crack. Alllll die lui die al eerder zijn weggejorist & opgerot. Problemen, schandalen, extremisme. Voortdurend! Je maffe baas die helemaal fucking gek is geworden in z'n konijnenhol. Die totaal gekke Gideon van Meijeren die door iedereen wordt uitgelachen omdat het zo'n complotjoekel is. PEPIJN de totale waus. Freek Jansen die totaal niet spoort. De hele tijd ophef, gedoe, randgelul, racisme, complotgekut - het is een grote gekke maffe club draken. En NU na al die jaren zegt Amira Lotfy, raadslid FVD Sittard-Geleen ineens: "Ik kan me al langer niet vinden in de steeds extremer wordende uitlatingen van partijgenoten. Binnen de partij heb ik dit meermaals aangegeven. De partij-uitingen van afgelopen week vormden voor mij de druppel." Nou TRUUS, dit was de druppel, van harte gefeliciteerd met je beoordelingsvermogen.