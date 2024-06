Dit is goed mensen. Albert van Dijk (enige Statenlid namens Forum voor Democratie in Friesland) stapt uit Forum voor Democratie. Albert van Dijk heeft zich de laatste tijd kennelijk eens verdiept in de standpunten van zijn partij (reptielen, Robert Jensen, Bill Gates) en is tot de conclusie gekomen dat hij zich daar steeds minder in kan vinden. Ook doet Albert van Dijk een oproep aan mensen die nog blauwe Flippo's (wereld) dubbel hebben, of ze die misschien met dubbele van hem willen ruilen. Albert van Dijk komt volgende week met een fractiestandpunt over de Val van de Muur en heeft onlangs nog een inbelmodem gekocht. Verder zamelt Albert van Dijk geld in voor de slachtoffers van de tsunami met een zelfgeschreven musical gebaseerd op het nummer 'Als je iets kan doen'. Albert van Dijk mensen, die gaat de komende jaren nog heel wat voor de provincie Friesland (en de gemeenteraad van Achtkarspelen) betekenen.