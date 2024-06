Toen ze voor de tabaksreclame kwamen zeiden we niks want we waren net gestopt met roken. Toen ze voor de alcoholreclames kwamen zeiden we niks want we zaten in de kroeg. Toen ze voor de vliegreclames kwamen zeiden we niks want we lagen op Jan Thiel. En toen ze voor de vleesreclames zeiden we niks want wij kopen nooit vlees uit de reclame. MAAR NU GAAN ZE TE VER. Een 'unholy alliance' van ChristenUnie en godbetert FvD heeft er in de gemeenteraad van Haarlem op gewezen dat erotische advertenties verboden zijn. "Als het aan de ChristenUnie en Forum voor Democratie ligt verdwijnen zo snel mogelijk de lichtmastreclames bij het Delftplein en de Amsterdamsevaart die verwijzen naar een erotisch massagesalon. Niet alleen is het verboden, het is ook ’in strijd met de menselijke waardigheid’." Dit willen ze dus van u afpakken. Reclame voor het oudste beroep ter wereld (masseuse, red.) uit de openbare ruimte weren omdat het in strijd is met de menselijke waardigheid. Je zou van minder pijn in je rug krijgen.