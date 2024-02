WNL dacht: goh er is politiek toch niks anders te doen, laten we de akela van de partij van de regressie en repressie ook maar weer eens uitnodigen. Wat vormen die kwezels van de ChristenUnie toch een vervelende partij uit de hel. Nu wil ze weer dingen verbieden die al verboden zijn. Die hele partij draait alleen maar om shit verbieden, en als dat niet lukt: duurder maken. Alcoholreclame verbieden, TikTok verbieden, drugs verbieden, blowen verbieden, vuurwerk verbieden, roken in je eigen auto verbieden, rondneuqen verbieden, op zondag je lul in een uitgeholde frikandel steken verbieden. Alleen maar zondagochtend met het hele gezin in de kerk zitten, neerkijken op mensen die lekker naar de voetbal gaan en 's avonds de dag doorspreken achter de andijvie. Goh wat heb jij vandaag gedaan? Nou helemaal NIKS.