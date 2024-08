Kijk Mirjam Bikker is eigenlijk een soort Mohammed Deif. En verkiezingen van 2006 heeft Hamas gewoon eerlijk gewonnen en daarna gingen ze niet door omdat, nou ja, omdat Hamas ze niet organiseert. Bovendien is het heel erg flauw dat je die lui van Hamas eigenlijk alleen op tv ziet als ze een terroristische aanlag plegen, terwijl ze ook politiek bedrijven en dingen doen met vrouwenverenigingen. Trouwens: geweld loont, dat heeft Hamas heel goed begrepen. Het conflict staat weer op de kaart toch! Bovendien is de ideologie van Hamas gematigd omdat het niet meer per se alle Joden wil vermoorden, alleen nog maar duizenden Joden. Echt hoor. Het enige wat in dit NU.nl-stukje nog ontbreekt is een linkje met kortingscode voor een Hamas Lidmaatschapskaart. Screenshots na de breek.

INSTANT UPDATE: Bikker is boos (nu maar hopen dat ze geen aanslag gaat plegen op Lowlands)

UPDATE: NU.nl voegt zinnetje "Het moge duidelijk zijn dat het extremistische Hamas en de ChristenUnie op andere vlakken totaal niet met elkaar te vergelijken zijn" toe, laat rest onzin gewoon staan