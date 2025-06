Twee slachtoffers van de UvA-borrel op 7 oktober 2023 in Israël zijn weer thuis. Gadi Haggai en Judith Weinstein zijn teruggehaald door de IDF. Dood, dat wel. Haggai, een gepensioneerd kok en een jazzmuzikant, vader van vier en grootvader van zeven, en Weinstein, docente Engels voor kinderen met een beperking en vredesactiviste, werden al op de betreffende 7 oktober vermoord. Tijdens hun dagelijkse wandeling vanuit kibboets Nir Oz geëxecuteerd door een terrorist op een motorfiets, waarna hun lichamen werden meegenomen door die achterlijke idioten van Hamas en de Mujahideen. Enkele maanden later werden ze dood verklaard door de IDF. Hartverscheurend interview met de dochter van het stel hier. "My eight-year-old daughter asked me: 'Mommy, if they’re dead, how come I can’t go show them my drawings or sit next to their grave to speak with them?' The answers I have to give her are inhumane." Uiteraard gaven de beesten van Hamas de lichamen niet terug. Maar nu zijn ze thuis.