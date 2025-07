Kijk, die houdt zijn ogen op de bal. Baudet wil de campagne in met de insteek dat FvD het strengere en wel leverende alternatief is voor de PVV, en schoof dus gister aan bij Lighthouse.TV (een soort doorstart van Blckbx, bekend van tamelijk spectaculaire gekte, hele uitzending hier). Daar ging het prompt over dingen die Baudet zich al lang afvraagt: hoe gaan we dan wel iets aan migratie doen was de maanlanding echt kunnen alle mensen die aan de top zitten verleid worden tot rare seksuele activiteiten. Nee, concludeert hij, het is andersom: mensen die rare seksuele voorkeuren hebben, worden gegroomd om politiek succesvol te zijn. Roept de vraag op met welke gegroomde lijsttrekkers hij straks wel in een coalitie wil gaan zitten, en of hij bereid is zich deze zomer ook te laten groomen om eindelijk weer eens politiek succesvol te worden.