Het was feest bij Forum voor Democratie! Tussen het bestrijden van boze christenen door werd een jong talent namelijk bekroond met de Gouden Kartelbreker, een prijs waar weinig over te vinden is behalve dat hij in april al aan iemand anders is uitgereikt. Wat je precies moet doen voor een Gouden Kartelbreker is ons ook onbekend. Waarschijnlijk zijn er categorieën als 'meeste maandlanding-ontkenningen in een minuut' en 'snelste partijleiderpijper', hetgeen ene Nicolas Knoester volbracht in de gemeenteraad van Eindhoven. Hoe dan ook leverde de uitreiking een fantastische foto op, waarvan we de mooiste elementen hier graag voor u uitlichten.