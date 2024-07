Keert Thierry's voormalige oogappel ooit nog terug als volksvertegenwoordiger? Hij ging in januari "tijdelijk, tot de zomer uit de kamer" - en het is al even zomer.

Hierboven ziet u het gezicht van iemand die zojuist, in goed overleg, tot zijn eigen tevredenheid en enthousiasme, een functie elders heeft gekregen. Hij oogt misschien wat neerslachtig, maar niets is minder waar. Serieus. Hij staat er vierkant achter, vindt het zelfs een goed idee. Ja, oké, tuurlijk had hij het anders voor zich gezien. Maar er komen nieuwe uitdagingen en avonturen voor in de plaats.

Bovendien: niemand is groter dan de partij, hè. Dus natúúrlijk wil hij plaatsmaken voor iemand die niet alleen onder hem stond op de kieslijst, maar ook op elke andere plek die hij kan bedenken zijn mindere is. Iemand die de sex-appeal van Sid Lukkassen combineert met de grapjes van Frans Timmermans; de schwung van Jolande Sap met een stekkerdoos in haar tengels, aangevuld met de domme wreedaardigheid van prime era-Tunahan Kuzu. Altijd die verbeten bakkes. Venijn van Snauwelingen noemen ze hem bij JFvD. Zodra hij buiten zicht- of gehoorsafstand is, schiet iedereen in de lach. Het gerucht gaat dat hij asperger heeft. Uitgerekend die vent greatreplacet onze hoofdpersoon afgelopen januari de fractie en de vriendengroep uit. Plots heette de derde musketier niet langer Freek Jansen, maar Pepijn van Houwelingen.

Een heel uniek besluit, noemt Thierry het bij de bekendmaking, vanzelfsprekend in Forum Inside. Het zit als volgt: kort daarvoor heeft Forum eindelijk zijn zin gekregen, in de vorm van een parlementaire enquete. Naar corona, of meer specifiek, het geklungel van kabinet en OMT rondom corona. Ongelooflijk. Ze hebben het maar mooi geflikt. Van hun hobby hun werk gemaakt. Jarenlang eigen onderzoek gedaan op eigen houtje, nu in naam van de Kamer. Zeg maar wat jullie nodig hebben, dan regelen we het. Het mag allemaal wat kosten, 7 miljoen maar liefst. De kans om Rutte cum suis onder ede te verhoren. Dichter bij tribunalen gaan ze in dit leven niet komen. Wat was Pepijn hier graag bij geweest, als commissielid. Het is toch een beetje zijn kindje. Zijn levenswerk. Maar helaas. Het heeft niet zo mogen zijn. Wacht. Tenzij... Die Freek. Kan die niet weg? Zetten we Pep op zijn plek. Niet voor eeuwig of zo. Een poosje maar. Zes maanden, max. Tot het reces. Je houdt van lekker eten, toch? Geweldig. Dan weet ik het goed met je gemaakt. Vanaf nu ben je geen Kamerlid meer, maar chef maaltijdbox. Twee verschillende rollen, maar op gelijke hoogte. Is hartstikke belangrijk voor ons, dit project. De lange mars naar de maag. Sommigen noemen het een baantjescarrousel, Baudet spreekt liever van een spelerswissel. Wesley Sneijder gaat even plaatsmaken voor Pierre van Hooijdonk, zegt hij, gewone man-versteher die hij is.

Nu graag terug naar de realiteit. Niet elke parlementaire enquete duurt even lang, maar doorgaans zijn ze niet binnen een semester afgerond. Deze enquete duurt naar verwachting tot diep in 2026. En aangezien we te maken hebben met A) de overheid en B) een grootschalig en complex project, ligt het ongetwijfeld aan gort geregende voorjaar van 2028 meer voor de hand. We nemen: [de officiële tijdlijn.](In de eerste fase richt de commissie zich op het vorderen van informatie en documenten. Op 22 mei 2024 zijn de vorderingsbrieven aan zo’n 30 organisaties, ministeries en instellingen de deur uit gegaan. In deze fase bestudeert de commissie vervolgens alle gevorderde documenten. In de tweede fase voert de commissie vanaf februari 2025 besloten voorgesprekken met deskundigen, bestuurders, beslissers en andere betrokkenen; In de derde fase, in het voorjaar van 2026, worden de openbare verhoren gehouden. In de Enquêtezaal van de Tweede Kamer verhoort de commissie mensen onder ede; In de vierde en laatste fase schrijft de commissie haar rapport. Naar verwachting is dit rapport in december 2026 gereed en presenteert de commissie haar eindrapport. )



De gestelde termijn is inmiddels verstreken en niets wijst er op dat Van Houwelingen zijn zetel tijdens of na het reces teruggeeft. Freek is ondertussen veroordeeld tot de marges van een marginale partij. Slechts bij hoge uitzondering schuift hij nog aan bij het wekelijkse Forum Inside; op Twitter is het al maanden nagenoeg stil. Tot voor kort gebruikte hij dat platform uitsluitend om radio- en televisiefragmentjes van zichzelf te delen, of lekker kort geknipte SLOOPT-spreekbeurtjes uit de Kamer. Veelzeggend was de (tot dusver) eenmalige JFvD-podcast waar hij in mei aanschoof. Iemand had een fles wijn meegenomen, precies zoals bij Forum Inside. Alleen: deze kwam van de Albert Heijn en kostte vier euro, dus was logischerwijs niet te hakken. Terug bij af. Op Instagram is te zien hoe het Freek vergaat in zijn nieuwe functie als chef lege en soms ook volle dozen. Die maaltijdbox is niet meer dan een een uit de kluiten gewassen webshop. Daar vindt Marianne Zwagerman iets van en wij zijn het roerend met haar eens.

Op gelijke hoogte, andere rollen. Er is serieus een onderzoeksveld dat zich alleen maar bezighoudt met wat jij nu meemaakt. Kijk naar die mensen, Freek - ze hebben nog een leukere baan dan jij ook. Zonder dollen: we hebben het een en ander gelezen over de gevolgen van langdurige, hardnekkige en publieke vernedering op de psyche van een man. We maken ons dan ook: zorgen.

Wees dus niet te hard voor jezelf. We zitten allemaal weleens in de nederklits, dat kan de beste overkomen. Het is oké om om hulp te vragen, niemand kan het alleen. Wij hebben toevallig een dijk van een psycholoog rondlopen op de redactie, we kunnen vast een zacht prijsje voor je ritselen.