De FvD-fractie bestaat binnenkort weer uit louter veroordeelden. Freek Jansen gaat eruit, Pepijn van Houwelingen die te weinig stemmen haalde voor een Kamerzetel komt erin. Van Houwelingen gaat de parlementaire enquête Corona voorbereiden die onlangs nieuw leven werd ingeblazen, Jansen trekt zich daarom tijdelijk terug (om zich volledig op de FvD-maaltijdboxen te kunnen richten). Doorgaans worden Kamerleden alleen vervangen bij ziekte of zwangerschap maar de partij van Thierry Baudet stuitte op een oude PvdA-truc die tijdelijke wissels mogelijk maakt. Al is het de vraag of Jansen sowieso nog terugkeert.