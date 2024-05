Invallen door de Belgische justitie in het Europees Parlement in Brussel, Straatsburg en een woning in Schaarbeek vandaag. Doelwit is Guillaume Pradoura, medewerker van FvD's man in Brussel Marcel 'ff buiten adem' de Graaff. Heeft natuurlijk te maken met de Voice of Europe-affaire en Russische betalingen aan Europese politici. Voor Pradoura aan de slag ging bij De Graaff, was hij in dienst bij Maximilian Krah van het Duitse AfD (die vorige week uit de Europese ID-fractie zijn gesmeten). Enfin, een inval is iets anders dan een waarschuwing.