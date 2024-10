Ergens in een waarschijnlijke supertrieste kantoorruimte van een supertriest bedrijf zit iemand met een supertrieste baan een supertrieste berekening te maken: de PR-waarde van god-mag-het-weten-wat. Want ja, dat kost wat, media-aandacht, en er is dus een formule om precies uit te vogelen hoe en wat.

Dat brengt ons bij Pepijn van Houwelingen, die vandaag tienduizenden euro's mediawaarde cadeau krijgt van het Openbaar Ministerie. Meneer deelde ooit een bijzonder onsmakelijke tweet, verwijderde die weer, maar werd er alsnog voor vervolgd. Nu eist het OM 450 pietermannen voor het beledigen van twee ex-ministers. FvD zou FvD niet zijn als ze deze gelegenheid niet dankbaar zouden aangrijpen en de uier tot de laatste vettige druppel handmatig leeg zouden melken. Het circus draait inmiddels op volle toeren, dus verwacht vanavond een speciale uitzending van Forum Inside over de materie.

Uitspraak over twee weken.