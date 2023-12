Welkom in het foodcourt, rechter Bosma presiding. De Kamer buigt zich over een voorstel om tweederde van de FvD-fractie (Baudet/Jansen) een week te schorsen en de rest (Van Meijeren) te berispen wegens hun handeltje in maaltijdboxen vol globalistische meuk. Baudet en de boys zijn er maar druk mee (uitlegvideo voor pizza Joe Rogan hier) en net zoals vorige keer weigeren ze een en ander te vermelden in het nevenfunctieregister. Komt nog bij dat de bijbaantjesmarmot niet heeft opgegeven dat hij inkomsten geniet uit klussen in de Provinciale Staten van Zuid-Holland én de gemeenteraad van Den Haag. Volgende week Kerstreces dus veel last zullen ze er niet van hebben (voor zover FvD'ers überhaupt nog naar debatten gaan). Stempen na de breek.

UPDATE - Alle drie (onze fout, Van Meijeren kreeg dus méér dan alleen een berisping) geschorst, ook met instemming van Kamervoorzitter Bosma. FvD, BBB, PVV en JA21 tegen.