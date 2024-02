Ja dit is dus niet meer bij te houden hè, zoveel gecancelde bobo's op één dag. Terwijl NPO-baas Frederieke Leeflang op tv een grote muil heeft over respectvol gedrag en grensoverschrijdende dingesen, was NRC Handelsblad (volgens Yvonne Coldeweijer) al lange tijd bezig met een artikel over haar eigen Directeur Video Remco van Leen (de opvolger van: Frans Klein). Die zou zich (volgens het persbericht van de NPO alleen bij de TROS) schuldig gemaakt hebben aan seksuele intimidatie. En nu schorst de NPO Van Leen dus al, nog voordat het artikel in NRC is verschenen. Dat is een vlucht naar voren maar ook gewoon lelijke damage control want als je meldingen echt serieus had genomen dan had niemand naar NRC hoeven te stappen. Volgens de NPO komt er een extern onderzoek naar het gedrag van Van Leen. Precies het soort onderzoek dat er dus NIET kwam naar Matthijs van Nieuwkerk en waardoor en nu zoveel gedoe is. Helder dit hoor.

UPDATE: Raarrr. NRC citeert Yvonne Coldeweijer die stelde dat NRC onderzoek deed, maar NRC meldt niet of dit klopt of niet. Terwijl: je hoeft niet eens de straat op om dit te checken. Is het misschien een onderzoek van Karel Smouter en zijn 17 geheime eindredacteuren?