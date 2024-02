Goh nou we zijn er wel druk mee, met die F1. Er is een motor geploft bij Red Bull, de club van Max Verstappen. "Teambaas Christian Horner wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag, zo bevestigen meerdere bronnen tegenover De Telegraaf." Op geen enkele wijze wordt echter duidelijk op welke manier Horny dan buiten het asfalt heeft gekleurd. Moest iemand z'n versnellingspook in de zesde versnelling zetten, misschien vroeg-ie wel aan iemand of diegene liever Max of Checo zou pijpen, was het keihard SCHREEUWEN (om de terugkeer van de V12) of wellicht is het net zo erg als bij die gore NPO: WIL JE MIJN WORTEL ZIEN? Eerlijk gezegd hoeven wij de wortel van Horner niet te zien. Horner: "Ik ontken deze beweringen volledig."