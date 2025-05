We mogen weer dit weekend en we krijgen meteen een sprintweekend opgediend: altijd feest, altijd genieten. En dan ook nog eens onder de blauwe hemel, aan het blauwe water en in het blauwroze centrum van MIAMI. Max Verstappen is nu VADER en start in de Sprintrace vanaf P4 na een historische POLE voor Kimi Antonelli gisteren. Verstappen mag in de stad van Crockett en Tubbs laten zien of het vaderschap hem een boost geeft. Wij denken dat het hem zeker goed zal doen, vandaar ook dat onze Stijlloze Voorspelling is dat Maxie vleugels krijgt in zijn Red Bull en de Sprintrace gaat winnen. DAARNAAST gaat hij vanavond in de kwalificatie voor de race uiteraard ook lekker de POLE pakken. Tijd om te sprinten en te kwalificeren! We voelen ze, die Miami Vibes!

Update - Het heeft flink geregend dus: natte baan, allemaal op Inters en we starten achter de Safety Car. Leclerc doet niet mee want die crashte al op weg naar de startgrid.

Update - MAX GING ERAF, maar kon door en mag gelukkig terug naar zijn plaats.

Update - Rode vlag, start uitgesteld.

Update - We gaan eindelijk RACEN!

Update - Megaklapper Alonso: Safety Car. 10 seconden penalty voor Verstappen voor Unsafe Release.

Update - Sprint klaar: P1. Lucky Norris, P2. Piastri P3. Hamilton. SAAI. Op naar kwali dan maar.