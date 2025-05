De stilte is voorbij, tijd voor kabaal van de schreeuwende V12's loeiende V10's ronkende V8's puffende V6's van de Formule 1. In tegenstelling tot de avondsessie met zijn vriendin, waarbij suboptimaal rubber werkt gebruikt, heeft het rubber in de kwalificatie wél optimaal gewerkt voor Max Verstappen. Pole in Miami! We weten inmiddels dat de McLaren van Lulletje Rozenwater en Oscar Piastri een stuk sneller is, maar Max Verstappen is nou eenmaal Max Verstappen. Stijlloze voorspelling: totale chaos & ellende in de eerste ronde, Piastri profiteert en dan kunnen we met z'n allen jankend van verdriet door de overwinning van die uilenbal naar de zondagkroeg. Gelukkig zijn we morgen weer van elk waarheen bevrijd.