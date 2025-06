Het wordt natuurlijk een bloedsaaie 1-2 voor McLaren met paalzitter Piastri (de kampioen van 2025) en Lulletje Rozenwater, maar daarachter is ONZE Max Verstappen vanzelfsprekend de beste van de rest. Vroeger in de vijfde klasse van het zondagvoetbal riepen we altijd: "Er kunnen maar twee dingen gebeuren, winnen of staken!" En dan liep iedereen met het mes tussen de tanden bloed aan de paal te smeren en dan verloren we weer van een of andere schopploeg uit Oeken. Enfin, dit is tevens een profetie voor de eerste bocht. Volle bak aan de binnenkant ertussen janken en dan maar zien. Later meer!