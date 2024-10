'We hebben als Westen gewelddadig huisgehouden in de wereld, niet gek dat ze ons dan haten.' @KefahAllush legt uit dat de afkeer tegen het Westen in grote delen van de wereld, vaak door onszelf komt: 'We hebben hun natuurlijke verhoudingen aangetast.' Ongelooflijke Podcast #215 pic.twitter.com/D4fH9EE12Z

Weet je wat dus altijd zo'n kinderlijke omissie is bij dit soort havo 3-analyses? De situatie optekenen alsof het Westen de enige entiteit is die ooit gekoloniseerd heeft, en daarmee uniek kwaadaardig is. De waarheid is natuurlijk dat elke andere capabele cultuur het ook deed. Dat was the way of the world, en het Westen is slechts de meest recente en qua grondoppervlakte meest succesvolle variant.

Wat er overigens wel uniek was aan Westers kolonialisme? Dat het de eerste cultuur was die slavernij uiteindelijk institutioneel verbood, en na vele omzwervingen zelfs het eeuwige 'recht van de sterkste' voor het allereerst in de menselijke geschiedenis verruilde voor het zelfbeschikkingsrecht van volkeren.

Denk maar niet dat Gandhi's geweldloze verzet een verschil had gemaakt onder, zeg, de hoeven van een Mongools Kanaat hoor. En wat bedoelt hij nou met casus Irak? Alsof die grote groepen daar niet woonden voordat er een Frans-Britse liniaal omheen ging.