De zorg, mensen, daar zijn wij hartstikke voor. Altijd pret met handen aan het bed, zullen we maar zeggen. Natuurlijk is en blijft het mensenwerk en hangt er veel af van wat voor zorgprofessional je als patiënt treft, maar ach uiteindelijk hebben ze toch allemaal de Eed van Hippocrates gezworen dus hoe fout kan het nu helemaal gaan? Nou, super mega gloeidendegloeiende fout. We stellen u voor: Btissame Chait-Said, 34 jaar, als ZZP'er werkzaam als thuiszorgster in Nederland. Volgens de website van haar praktijk iemand die staat voor "persoonlijke aandacht waarin cliënten centraal staan" en "de best mogelijke zorg op maat, persoonsgerichte zorg en het verbeteren van de kwaliteit binnen de zorg". Mooie beloftes die bepaald niet overeenkomen met berichten die onder haar naam op sociale media verschijnen. Op Instagram beweert ze - of iemand anders die zich als haar voordeed en dat deed op verschillende sociale media - in haar hoedanigheid als zorgspecialist zionisten 'een extra injectie' te geven, zegt ze dat alle zionisten dood mogen en laat ze weten daar graag een handje bij te helpen. Ook op X spuide een zorgmevrouw met de naam Btissame Chait-Said volop haat. Wanneer in juli vorig jaar een vliegtuig neerstort op de A58 bij Rucphen en iemand op X vraagt of het om een terroristische aanslag gaat, antwoordt Chait-Said 'Ik hoop het! It will be a dream come true!', op een ander bericht over Israëli's reageert het account 'You’re (sic) day will come! I will not spare one zionist'. De website van de thuiszorgpraktijk en verschillende social-profielen zijn inmiddels offline. De uitlatingen worden inmiddels onderzocht door politie en justitie. In De Telegraaf lezen we dat Chait-Said inmiddels is verhoord en alles ontkent. 'Ik wens te benadrukken dat ik geen enkele vijandige houding koester jegens het Joodse volk, noch jegens enig ander volk, ras, geloofsovertuiging of geaardheid. Respect, medemenselijkheid en integriteit zijn waarden die voor mij centraal staan - zowel in mijn persoonlijke leven als in mijn voormalige beroepsuitoefening als verpleegkundige. De situatie raakt mij diep, maar ik blijf staan voor wie ik ben en waar ik voor sta.' Ze zegt aangifte te gaan doen.