We zijn een land geworden waarin we doodsbang zijn voor antisemitische idioten als het met kanker dit en kanker dat scheldende rotjoch uit het filmpje hierboven, die niet eens meer moeite doet te verbergen dat hij een hekel heeft aan joden: we zijn doodsbang het probleem maar eens te benoemen, doodsbang te worden weggezet als islamofoob, fascist, racist. We zijn een land geworden waarin die arme knaap van de video hierboven toch eerder zélf het slachtoffer is: hij werd immers uitgedaagd door die enge oude meneer met die Israëlvlag. We zijn een land geworden waarin de knaap straks op het schild wordt gehesen en mogelijk net wel / net niet zal worden uitgeroepen tot Held van het Jaar, omdat het allemaal toch vooral zijn schuld niet is. We zijn een land geworden waarin het altijd die eenling is, altijd de uitzondering, altijd de enkeling - terwijl die aanzienlijke hoeveelheid opgefokte enkelingen zo langzamerhand toch een behoorlijk angstaanjagend geheel vormen. We zijn een land geworden waarin een burgemeester te achterlijk, te incompetent of te blind is te vermoeden dat het weleens uit de hand kan lopen als doorgedraaide jodenjagers, die Amsterdam de dag vóór de demonstratie al hebben vervuild met belachelijke pro-Hamas-pamfletten, een jodenhaatdemonstratie mogen houden op de aanvliegroute naar een brave Israël-herdenking op de Dam. We zijn een land geworden waarin 'houd elkaar heel' het enige is waar de burgemeester van de grootste stad van Nederland in een explosieve situatie als deze dan mee op de proppen komt. Houd elkaar heel. Houd. Elkaar. Heel. We zijn een land geworden waarin hooligans van Hamas een uur lang op jodenjacht mogen gaan alvorens de burgemeester inziet dat een keertje 'houd elkaar heel' stamelen misschien toch niet de meest daadkrachtige optie in de bak mogelijkheden was. We zijn een land geworden waarin de PARTIJ van de burgemeester van de grootste stad van Nederland in rap tempo is verworden van groenprogessief idealistisch links tot engfascistisch haatlinks, daarmee die brave PvdA meesleurend in de val, omdat de politieke pooier Frans Timmermans z'n sociaaldemocratische idealen lachend in de uitverkoopt doet voor een mogelijk premierschap. We zijn een land geworden waarin woke-LHBTI-klimaatlinks zich heeft laten uithuwelijken aan islamofascistisch links - wat eigenlijk patriarchaal vrouwonvriendelijk onverdraagzaam rechts is, en nu zitten we ermee, met deze entente uit de hel. Een Moltotov-Ribbentroppact vol volslagen idioten, met Hamas-apologeten, doodenge Antifa-figuren, Samidoun-types en als klap op de vuurpijl: linkse UvA-meisjes. UvA-meisjes die dure natuurwijn drinken, aan bikram yoga doen, af en toe een artikel in de Groene Amsterdammer tot zich nemen en zich laten opnaaien om gezellig mee te haten op de joden: we zijn een land geworden waarin het havermelk-antisemitisme welig tiert. We zijn een land geworden waarin we géén idee hebben wie nou die regenboogbankjes bekladden, en de enige reflex die we hebben is: MEER regenboogbankjes. We zijn een land geworden waarin we er niet over praten. We zijn een land geworden waarin mensen die voor een herdenking van Amsterdam Centraal naar Amsterdam Dam wandelen worden geïntimideerd, aangepakt en opgejaagd, gewoon, terwijl de politie erbij staat. We zijn een land geworden waarin mensen die vreedzaam een barbaarse slachting door een islamitische doodscultus herdenken hun vlaggetjes moeten opbergen op weg naar huis - omdat ze anders misschien wel in elkaar getimmerd worden door een roedel 'Allah Akbar' en 'Viva Intifada' schreeuwende idioten. We zijn een land geworden waarin een burgemeester wel kan roepen dat gezichtsbedekkende kleding verboden is, maar waar er tegelijkertijd helemaal niemand zich er een fuck van aantrekt, en we zijn een land geworden waarin de hopman van GroenLinks Amsterdam een rapport over anti-homogeweld onder het tapijt schuift alleen maar omdat de uitkomst hem niet bevalt. En dus zijn we een land waarin NIEMAND een idee heeft hoe het toch kan dat homo-acceptatie daalt. Het is een carnaval van ongemak, een spiraal naar beneden, een afdaling naar alleen maar méér polarisatie, onbegrip, volkswoede, ellende. En zo worden we een land waarin er ineens allemaal mensen op de PVV stemmen - mensen die er 'vroeger' niet over gepeinsd hadden op de PVV te stemmen, waardoor we tevens weer een land zijn geworden waar 'fatsoenlijk links' loopt te zaniken over hoe dom rechts wel niet is dat ze niet links stemmen. En 'weeduwarom'? Weeduwarom? Omdat een groot deel van dit land HET HELEMAAL ZAT is. Helemaal. Spuugzat.