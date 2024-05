Een zorgwekkende ontwikkeling in Onze Hoofdstad Amsterdam, waar het de laatste jaren een steeds minder gezellige flikkerbende aan het worden is. Het aantal dat jongeren dat het normaal vindt dat twee mensen van hetzelfde geslacht op elkaar verliefd zijn is gedaald van 69 procent naar 43 procent. Dat komt natuurlijk allemaal door de enorme groei van het aantal Katholieken in Amsterdam, de wildgroei aan 'informeel' Katholiek onderwijs en de groeiende invloed van Katholiek gedachtegoed op de meenstriem jongerencultuur. We kunnen ook niet wegkijken bij de oververtegenwoordiging van Italiaanse jongeren onder daders van anti-homogeweld. Je krijgt zo langzamerhand het gevoel dat we qua emancipatie achteruit bewegen.

