"Ik heb het gevoel dat we qua emancipatie achteruit bewegen." Een alleszeggende quote van burgemeester Halsema na enkele bezoekjes aan mbo's in de hoofdstad. Mbo's die vol zitten met Samirs en Mohammeds (gefingeerde namen!1!, red.) die vinden dat mannen de baas zijn, vrouwen niet moeten werken, meisjes die naaktfoto's sturen zelf verantwoordelijk zijn als die beelden worden doorgestuurd en homo's maar viesbah zijn. Deze achterhaalde jaren 50-mentaliteit klinkt u misschien allemaal wat islamitisch in de oren, maar dat is nu net het woord dat in het hele artikel niet voorkomt. Nee, Halsema wijt deze conservatieve wind vooral aan sociale media, Andrew Tate en Thierry Baudet. Dat Tate ook gewoon een tot de islam bekeerde sociopaat is, blijft uiteraard onvermeld. De vrouw die de prostituees uit het centrum haalt en in een donker hoekje wegstopt waarschuwt nu voor een "nieuw soort preutsheid". De burgemeester die de islamitische doctrine steeds meer ruimte geeft om zich in ons land te nestelen door hoofddoekdragende boa's toe te juichen, maakt zich plots druk om conservatief gedachtegoed dat zich steeds verder verspreidt. Kom op Halsema, het is tijd om de struisvogelkop uit het binnengehaalde woestijnzand te halen en in te zien dat niet alles samen gaat. We kunnen niet aan de ene kant deze conservatieve ideeën importeren en pamperen en dan verbaasd zijn dat de homohaat tijdens de Pride over de intolerante kade marcheert. We oogsten nu wat we jarenlang beleidsmatig en met een kop thee in de hand zaaiden en daar gaat een extra tolerantielesje op school niets aan veranderen.