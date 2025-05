Schakelen we nu over naar BlueSky, toevluchtsoord voor mensen die Twitter een rechts rattengiftig haathol vinden terwijl ze gewoon een vreedzame uitwisseling van ideeën links rattengiftig haathol willen. Daar zit onder andere journalist Chris Aalberts, die precies zo irritant is als een journalist hoort te zijn, en dus stuit op bijval intimidatie. Door vaandeldrager van fatsoen Femke Halsema nog wel, die zich naast complexe geopolitieke vraagstukken nu ook stort op mondige persmuskieten. Daarna meldt het trollenleger van de burgemeester zich aan het front en dan weet je het wel: gratuite heldenverering en aanmoediging van de grote leider, uiteraard aangevuld met geweldsdreiging (op Threads: "Normalize mensen als Chris Aalberts op z'n tanden slaan. Gasten hebben echt te weinig klappen gehad in hun leven.") Nou snel allemaal naar de Dam om te demonstreren tegen fascisme en autocratie, jongens - persvrijheid is een groot goed.