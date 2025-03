Meerdere keren heeft Femke Halsema het laten afweten om de hoofdstad en zijn inwoners te beschermen tegen evident antisemitisme en zelfs geweld: bij de opening van het Holocaustmuseum (de Schande van Amsterdam), tijdens de Jodenjacht van 7 november en rond de vreedzame 7 oktober-herdenking, die helemaal uit de hand liep omdat antisemitische tunneltroepen een vrijbrief kregen te demonstreren op de aanvliegroute van de herdenkers. De voetbalwedstrijd van Ajax tegen de rechtse rukkers van Lazio stond daardoor onder hoogspanning, waarop Halsema de komst van Italiaanse supporters verbood - al had Halsema ook wel kunnen snappen dat die fans van Lazio nooit aangevallen zouden worden door opgefokte Arabische taxichauffeurs, aangezien het geen Joden zijn.

Enfin, voetbalsupporters weren is NOOIT een goed idee, maar we hebben in Nederland nou eenmaal de overtuiging dat het verstandig is om voetbalfans van een uitclubje te weren/in kooien te stoppen/krankzinnige vervoersregelingen te geven alleen maar omdat het stedelingen/boeren/Tukkers zijn. Wat dan weer wél mooi is, is dat Femke Halsema de UEFA een grote bek geeft, nadat de consiglieri van de voetbalmaffia een belerend briefje naar Amsterdam stuurt. De UEFA schrijft aan Halsema dat het supportersverbod een 'draconische maatregel' is (klopt) gebaseerd op 'generalisaties over de bezoekende club' (klopt ook).

Halsema reageert: "De extreemrechtse signatuur van sommige Laziosupporters en hun antisemitische en discriminerende uitingen in Europa in de afgelopen jaren zijn bekend. U slaagt er niet in te laten zien dat u zich bewust bent van de ernst en impact van die uitingen. Wij kunnen dit niet rijmen met jullie eigen ‘Say no to racism’-campagne. (...) Als Uefa zegt dat voetbal meer is dan een spel, en dat het een kracht voor het goede kan zijn, dan brengt dat ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid met zich mee."

Wat natuurlijk: FANTASTISCH is. Al jaren waant de corrupte en autocratische UEFA zich compleet onaantastbaar met een dictatoriaal-maffiose organisatiestructuur die alleen maar gebaseerd is op het verdienen van geld en nog meer geld. Anti-discriminatiecampagnes en anti-racismecampagnes zijn gratuite en laffe symboolcampagnes die een geveinsde morele verwonding afkopen met het enige waar de UEFA wél raad mee weet: geld. De UEFA noemt het bericht van Halsema een 'morele preek' en dat is inderdaad nogal confronterend, als je jezelf moreel superieur waant. HUP HALSEMA.