Een groep van 52 Frans-Joodse kinderen en hun begeleiders zijn gisteren door de Spaanse politie in Valencia uit een vertrekkend vliegtuig gezet. Het Israëlische i24 News tekent het voorval als volgt op: "According to eyewitnesses and reports from Jewish media outlets, the group began singing Hebrew songs while waiting for takeoff. Though initially asked by the crew to stop, tensions escalated when local law enforcement was summoned. (...) Children on the flight were reportedly wearing traditional Jewish garments such as tzitzit and Star of David necklaces. Some claimed airline staff made disparaging remarks, including references to Israel as a "terrorist state."

De Spaanse autoriteiten en Spaanse budget-luchtvaartmaatschappij Vueling geven de volgende lezing: "A group of passengers engaged in highly disruptive behaviour and adopted a confrontational attitude, putting at risk the safe conduct of the flight. Despite multiple warnings, this inappropriate behaviour persisted, which forced the crew to activate security protocols. (...) Once at the terminal, the group's behaviour continued to be aggressive. Some individuals displayed a violent attitude towards the authorities, which even led to the arrest of one of the group's members."

Er circuleert een foto die zou tonen dat er een Palestijnse vlag in de cockpit lag tijdens het voorval, maar het valt zeer te betwijfelen of deze foto van dezelfde vlucht is. Ook circuleren er evenzo volstrekt ongeverifieerde geruchten dat de Joodse kinderen Hebreeuwse liedjes met de tekst "Death to Arabs, may their villages burn" gezongen zouden hebben. Er bestaan inderdaad video's van Israëlische kinderen uit de periferie van kolonisten-bewegingen die zulke liedjes zingen, maar het voelt wel erg onwaarschijnlijk dat Frans-Joodse kinderen zulke liederen bezigen.

Volgens i24News is de gearresteerde begeleidster vrijgelaten nadat ze een non disclosure agreement getekend had. De slotsom blijft zeer waarschijnlijk dat de bovenstaande lezingen elkaar tegen blijven spreken, tenzij er nieuwe beelden opduiken. Houden we in de gaten.