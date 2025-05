Ah het is weer die tijd van het jaar. Eind mei, het voetbalseizoen beleeft de absolute topontknoping op de Europese velden. Het hele jaar is gestreden tussen clubs in alle serieuze (voetbal)landen, eerst voor de tickets naar de Champions League, daarna begon het kampioenenbal daadwerkelijk met een ziekmakend nieuwe groepsfase die toch nog best leuk werd. PSV en Feyenoord deden ook mee en beleefden hoogte- en dieptepunten. Maar goed, dat zijn de kleintjes, nu zijn de titanen overgebleven, twee maar liefst, alle Oost-Europese kutclubs zijn weg, geen Portugezen meer of Belgen, zelfs de Engelsen zijn weg. Overgebleven zijn de Fransen an PSG en de Italianen van Internazionale. Dumfries en De Vrij: ook erbij. Bij PSG, geen idee? Internazionale is de Barcaslager, die betreden het veld als ware cupjager. PSG speelde het sprankelendste voetbal. Maar wat is het waard nu het gaat om de cup met de grote oren? Wij kunnen alleen hopen op een mooie, spectaculaire finale, wat een finale toch nooit is. Maar we mogen dromen.

Genoeg voorbeschouwing nu, laat de bbq staan, het vlees maar aanbranden en de salade aan de vliegen, neem je drankje mee en plof neer op de bank want je mag niet te laat inschakelen als we LIVE schakelen naar München voor de aftrap van de pot der potten: de finale van de Champions League!