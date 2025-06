Halsema pakt afval Amsterdam aan. Gaat mogelijk naar Boedapest voor de Pride-mars

Halsema pakt woningnood Amsterdam aan. Gaat mogelijk naar Boedapest voor de Pride-mars

Halsema pakt factureringsproblemen Amsterdam aan. Gaat mogelijk naar Boedapest voor de Pride-mars

Halsema pakt parkeerproblematiek Amsterdam aan. Gaat mogelijk naar Boedapest voor de Pride-mars

Halsema pakt criminaliteit en ondermijning Amsterdam aan. Gaat mogelijk naar Boedapest voor de Pride-mars

Halsema pakt milieuproblematiek Amsterdam aan. Gaat mogelijk naar Boedapest voor de Pride-mars

Halsema pakt energiearmoede Amsterdam aan. Gaat mogelijk naar Boedapest voor de Pride-mars

Halsema pakt drugsoverlast Amsterdam aan. Gaat mogelijk naar Boedapest voor de Pride-mars

Halsema pakt moslimsextremisme Amsterdam aan. Gaat mogelijk naar Boedapest voor de Pride-mars

Halsema pakt overtoerisme Amsterdam aan. Gaat mogelijk naar Boedapest voor de Pride-mars

Halsema pakt ov-problematiek Amsterdam aan. Gaat mogelijk naar Boedapest voor de Pride-mars

Halsema pakt ellende asielopvang Amsterdam aan. Gaat mogelijk naar Boedapest voor de Pride-mars

Halsema maakt zich sterk voor behoud vrije geesten Amsterdam. Gaat mogelijk naar Boedapest voor de Pride-mars

"Wethouder Touria Meliani (GL) bevestigde donderdagochtend geruchten uit de wandelgangen. Zij of burgemeester Femke Halsema zal zaterdag 28 juni vermoedelijk meelopen in de protesttocht, die door premier Viktor Orbán is verboden. (...) De gemeente betaalt de reis. (...) De PvdD vond het in principe een goed idee, maar was wel benieuwd of het college dan de trein zou nemen naar Boedapest."