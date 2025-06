En dan nu over naar GRONINGEN, ja, Groningen, waar het Nederlands Elftal een volgende stap moet zetten op weg naar de WERELDBEKER. Zaterdag speelde Oranje een simpel maar saai potje tegen Finland (0-2) en vandaag zijn de MALTEZERS aan de beurt. Dat gebeurt dus in stadion Euroborg in Groningen, een stadion met een KOEMAN-TRIBUNE. Dat treft, want Ronald Koeman (die net als vader Martin en broer Erwin zijn doorbraak beleefde in het Hoge Noorden) staat vanavond voor de VIJFTIGSTE keer langs de lijn als bondscoach. Of het helpt, geen idee. Maar jongens, dat MALTA (plek 169 op de FIFA ranking) moeten we toch wel even kunnen oprollen? Toch??! HUP HOLLAND.

'9 Memphis benut penalty. 1-0.

'16 Memphis nu met zijn recorddoelpunt, 2-0. Hij staat nu op gelijke hoogte met Robin van Persie als topscorer aller tijden van Oranje. Nou, joepie.

'20 VIRGIL VAN DIJK 3-0.

'61 Xavi Simons maakt 4-0.

'75 Donyell Malen 5-0.

'78 Noa Lang 6-0.

'80 Malen 7-0. Die gaat ook het record van Van Persie nog halen als dit zo doorgaat.

'90+2 Van de Ven 8-0.

'90+3 Zo, dat was het. Kon minder, zeggen we dan.