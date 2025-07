Heerlijk twietje van Nieuw-West-bewoner Geert Dales over Niet-Nieuw-West-bewoner Tofik Dibi inzake een gevalletje doxing van een zeldzame droplul. Dus wij ff naar de kiosk om een Pariooltje te halen voor het hele verhaal. En dan vooral iets over bestuursadviseurs van Nieuw-West die in Nieuw-West horen te wonen, want logisch en zo niet dan BOA's met wapenstok erop af, of tenminste een Parlementaire Enquête over bestuursadviseurs stadsdelen die niet in het desbetreffende stadsdeel wonen. En wat denkt u? Niks daarover! En er staat nog grotere onzin in Het Parool alsdan in NRC Handelsblad. Komt-ie: