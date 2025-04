Voormalig GroenLinks-Kamerlid en huidige bestuursadviseur in Amsterdam Nieuw-West Tofik Dibi lijkt het nu echt te bont te hebben gemaakt. Zelfs voor een Amsterdamse ambtenaar. Dibi heeft op volstrekt Arabische wijze een broertje dood aan zionisten en iedereen zal het weten. Maar nu heeft hij ook nog een ongevraagd in een tv-programma de Islamitische versie van de recente Jodenjacht in Amsterdam lopen pluggen en dat lijkt de burgemeester toch net iets te veel te worden.

En dat is grappig, want er was er één die al in 2006 aan d’r water voelde dat er iets mis was met Dibi en dan mag u raden wie dat was.

Uit wikipedia: “Lijsttrekker Femke Halsema is in eerste instantie terughoudend, mede vanwege een tweetal schandalen met GroenLinks-parlementariërs van allochtone afkomst in de jaren daarvoor (Sam Pormes en Tara Singh Varma) en vraagt de AIVD om onderzoek te doen naar Dibi's antecedenten.”

De een noemt het mensenkennis, de ander zou het racisme noemen.