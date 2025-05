Het Parool maakte gisteren wereldkundig dat er NOG een virale video was van de virale video over de virale ketspartij op de Keizersgracht tijdens Koningsdag. Wakkere dames zouden ingegrepen hebben en De Onverlaat met de Broek op de Enkels enige muilperen met de voet hebben uitgedeeld. Een paar uur later stond die video op SKOFTEN, en toen bleef het stil.

De Driehoek had dan ook heel hard geroepen: VIDEO'S NIET DELEN EN VERSPREIDEN, wegens privacy enzo. Huuuu. Huuuu. Huuu. Maar dit gaat helegaar niet over privacy van de betrokkenen, dit gaat over de beeldvorming van Amsterdam waar de Driehoek/Stopera het dun van in de broek doet. Het is niet echt city marketing voor 020, zo'n verkrachting op klaarlichte dag, tussen de duurgeparkeerde auto's, op een dag dat de Monarchie gevierd wordt. Nu al lol om de TripAdvisor-comment: Red Light District is gone, but you can grab pussy by the Canals in broad daylight! Welk een aanzuigende werking wordt dat?

Om de eer van Die Lieve Stad nog enigszins te redden, mag de Stopera die trappende dame - met het drankje nog in de hand (hoe classy) - wel vereren met een HELDENSPELD. Kom aan. Als je dat ding al krijgt voor een paar uur in een kast in de Apple Store, is dit een geen-breiner. Hup Halsema.