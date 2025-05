Mensen, kinderen, nu kan Israël er echt niet meer omheen. Allemaal dankzij onze hoofdstad; niet alleen onze Lieve Stad, onze homostad, onze voetbalstad maar ook onze MENSENRECHTENSTAD. Dat woord viel in ieder geval tijdens een debat in de Amsterdamse gemeenteraad over de naderende Nakbadag-herdenking, een debat dat grotendeels ging over de huidige situatie in Gaza. Halsema is niet meer van plan de kaken op elkaar te houden (oké misschien verkeerde uitdrukking) als het gaat om de daden van Israël. Amsterdam gaat een STREEP IN HET ZAND trekken. Halsema verwees bovendien naar dit interview met Martijn Eickhoff van het NIOD waarin het handelen van Israël "genocidaal geweld" wordt genoemd, dat is "niet voor niets" volgens de burgermoeder. "Als dergelijke gezaghebbende instituten tot deze analyse komen, dan moeten we het politieke meningsverschil achter ons laten en eensluidend de gruwelijkheid van mensenrechtenschendingen veroordelen."

Amsterdam gaat dus IETS DOEN. Maar wat? Komtie: er wordt op het Eye Filmmuseum morgen (Nakbadag) een FOTO GEPROJECTEERD van alle gijzelaars in Gaza Hind Rajab, een meisje (5) dat werd gedood door een Israëlische tank in januari van 2024. "Daarbij zal een oproep tot vrede worden geplaatst."

UPDATE - Reactie Israëlische ambassadeur Modi Ephraim (volledige reactie hieronder): "I am deeply dismayed by the statement delivered today by Mayor Femke Halsema. It is even more painful to hear such words spoken in a city with a Jewish history as deep and tragic as Amsterdam’s".