Ja, zeker weten we het niet, maar rare jongen die voor de lol doet alsof hij 's nachts in een parkeergarage onder zijn woning werd mishandeld door drie mannen die zijn neus braken, telefoon stalen en foto's van zijn penis maakten, zoals een 56-jarige man in Amsterdam Nieuw-West afgelopen december overkwam. De lokale politie deelde vandaag in ieder geval onderstaande beelden, waarin het vermoeden wordt uitgesproken dat het gaat om een gerichte actie (joh). Dat komt dan weer overeen met het verhaal van Facebooker Hassan (achternaam laten we hier even achterwege omdat de arme donder hier niet via Google de rest van zijn leven aan herinnerd hoeft te worden), die schrijft dat het komt omdat hij al langer informatie deelt over corruptie en drugshandel in Marokko, en daar op deze gestoorde manier de prijs voor betaalt. Beetje een vaag verhaal, maar zeker niet onaannemelijk, want het was ook een beetje een vaag incident. Afijn, tentakels, lange armen, blote piemels - lekker dan.