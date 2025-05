Kijk eens aan, burgemeester Halsema, bekend van haar opstand tegen de IDF, gaat gratis geld uitdelen aan de Amsterdammers die het allermeest gebaat zijn bij de les dat gratis geld niet bestaat. "Op meerdere plekken wordt geëxperimenteerd met ’gewoon geld geven’ als armoedebestrijding. Dit wordt gezien als een blijk van vertrouwen vanuit de overheid naar deze gezinnen. De ontvangende Amsterdamse gezinnen zijn ingeloot en hoeven verder niet aan voorwaarden te voldoen." Ja hallo luitjes en de rest dan? Voorts: wij zeggen heus niet dat het tot beleid promoveren van de geschiften van Rutger Bregman tot Karl Marx of Adolf Hitler-achtige taferelen zal leiden, maar een beetje voorzichtigheid kan geen kwaad. Vooral maken we ons zorgen om de buurten waar veel mensen wonen zonder morele ambitie, of überhaupt zonder enige ambitie. Neem een Slotermeer, een Slotervaart, een Osdorp: mogen die mensen straks nog wel in deze lieve stad leven? Dit heeft alle schijn van een fuik. Want wat gaat er met al die vrolijke achtkinder-gezinnen gebeuren als ze ook nadat hen gratis geld is toegestopt niet overgaan tot het redden van zeehondjes, het verplegen van Kazachstaanse universiteitsdemonstranten of het genezen van malaria in Malawi? Juist ja, dan kan de stemming in zo'n land zomaar omslaan en voor je het weet gaan de treinen rijden en worden alle mensen zonder goede bedoelingen afgevoerd naar het Gelredome. Met de beste bedoelingen, want een samenleving zonder egocentrische desinteresse wil natuurlijk iedereen. Een ethische zuivering, zullen ze het noemen.

Stop deze waanzin, burgemeester.