Huh wat huh. Dit topic gaat niet over een nieuw format van John de Mol waarin arme gezinnen 100 uur aaneengseloten dansjes moeten doen. Dit topic gaat niet over een Koreaanse spelshow waarin de deelnemers Annemaria Koekoek met een machinegeweer spelen. En er doen ook geen BN'ers mee. Nee. Dit topic gaat over een "wetenschappelijk" (nou ja, van de Hogeschool van Amsterdam) onderzoek, "grotendeels" betaald door de Postcodeloterij, naar wat er gebeurt als je sommige arme gezinnen 150 euro in de maand geeft, en sommige gezinnen niet. "Gewoon geld geven' begint deze maand in Zaanstad, Tilburg en Amsterdam sluiten later aan. De 150 huishoudens die in Zaanstad de gift krijgen zijn grotendeels eenoudergezinnen met een bijstandsuitkering. Na twee jaar wordt de gift gedurende zes maanden geleidelijk afgebouwd naar nul. Er is een vergelijkingsgroep van 150 huishoudens met ongeveer dezelfde samenstelling. Zij krijgen de gift niet. Onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam gaan met vragenlijsten en gesprekken de verschillen tussen de twee groepen bekijken."

Superleuk! Superspannend! In welke gezinnen krijgen de meeste kinderen psychische problemen? In welke gezinnen wordt er meer geweld gebruikt? In welke gezinnen staat er 's avond geen maaltijd op tafel? In welke gezinnen hebben kinderen meer rotte gebitten? In welke gezinnen plegen de meeste mensen zelfmoord? Zo fijn dat we binnenkort eindelijk de onderzoeksresultaten hebben! En daarna gaan we 150 arme gezinnen in een groot rad rondjes laten rennen en als beloning een marshmellow geven. Alles voor de wetenschap!